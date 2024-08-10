СМИ сообщили о ста погибших при ударе Израиля по школе в Газе

Ранее об атаке заявила Армия обороны Израиля. По данным ЦАХАЛ, в здании располагались бойцы палестинского движения ХАМАС, оборудовавшие в школе «командно-контрольный центр».

«Сто человек погибли, десятки ранены в результате удара... по школе Аль-Табаин», — отмечает Press TV.

Как уточнил телеканал, удар по объекту произошел во время утренней молитвы находящихся там перемещенных жителей анклава.

Ранее ЦАХАЛ начала операцию в Хан-Юнисе на юге Газы, где якобы находятся «террористы и инфраструктура террора».

