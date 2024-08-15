«В ближайшие дни»: Белый дом заявил, что Иран не отказался от атаки на Израиль
Иран не отказался от возможной атаки на Израиль, Вашингтон ждет ее в любое время, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
«Имеющаяся у нас информация говорит о том, что Иран не отказался от угрозы инициировать определенного рода атаку», - сообщил он, отметив, что удар может состояться уже в ближайшие дни, буквально «в любое время».
Уровень подготовки иранских ракетных и беспилотных подразделений для атаки на Израиль достиг того же уровня, который наблюдался перед атакой на израильскую территорию в апреле 2024 года. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.
По информации портала, новые разведданные из США указывают на возможность того, что Иран может провести нападение на Израиль до запланированных на четверг переговоров о прекращении огня и освобождении заложников.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана. ХАМАС обвинил Израиль и США в его смерти и пообещал ответные действия. Израиль отказался комментировать инцидент, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru