Минздрав Подмосковья сообщил о 145 пострадавших после теракта в «Крокусе»

Ведомство обнародовало список пострадавших, в котором значится 145 человек. Среди получивших травмы восемь несовершеннолетних, они доставлены в различные больницы.

Ранее стало известно, что перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошли стрельба и пожар. В концертный зал ворвались вооруженные люди, которые открыли огонь по зрителям. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, свыше ста пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

