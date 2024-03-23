Минздрав Подмосковья сообщил о 145 пострадавших после теракта в «Крокусе»
Более 140 человек пострадали после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
Ведомство обнародовало список пострадавших, в котором значится 145 человек. Среди получивших травмы восемь несовершеннолетних, они доставлены в различные больницы.
Ранее стало известно, что перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошли стрельба и пожар. В концертный зал ворвались вооруженные люди, которые открыли огонь по зрителям. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, свыше ста пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru