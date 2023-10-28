Минздрав Палестины: больше 7,3 тысячи палестинцев погибли из-за атак сектора Газа

Число погибших палестинцев из-за израильских атак на сектор Газа превысило 7,3 тысячи, заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

ЦАХАЛ ударила по 150 подземным целям ХАМАС в секторе Газа

По ее словам, порядка 19 тысяч палестинцев были ранены в результате обстрелов Газы.

Ранее ХАМАС отказалось освободить удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на предложение Израиля о прекращении огня, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаПогибшиеМинздравПалестина

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