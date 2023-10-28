Минздрав Палестины: больше 7,3 тысячи палестинцев погибли из-за атак сектора Газа
28 октября 202314:59
Число погибших палестинцев из-за израильских атак на сектор Газа превысило 7,3 тысячи, заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.
По ее словам, порядка 19 тысяч палестинцев были ранены в результате обстрелов Газы.
Ранее ХАМАС отказалось освободить удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на предложение Израиля о прекращении огня, напоминает «Радиоточка НСН».
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- Минздрав Палестины: больше 7,3 тысячи палестинцев погибли из-за атак сектора Газа
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru