Минздрав Казахстана: 12 пассажиров рейса Баку – Грозный выжили в авиакатастрофе

В результате крушения самолета, следовавшего из Баку в Грозный, выжили 12 пассажиров, в том числе ребенок. Об этом сообщило издание Tengrinews со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Отмечается, что все они были госпитализированы. Самолет рухнул рядом с аэропортом, поэтому люди смогли оперативно подъехать на место для оказания помощи пострадавшим.