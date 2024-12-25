Минздрав Казахстана: 12 пассажиров рейса Баку – Грозный выжили в авиакатастрофе
В результате крушения самолета, следовавшего из Баку в Грозный, выжили 12 пассажиров, в том числе ребенок. Об этом сообщило издание Tengrinews со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.
Отмечается, что все они были госпитализированы. Самолет рухнул рядом с аэропортом, поэтому люди смогли оперативно подъехать на место для оказания помощи пострадавшим.
Изначально было известно о шести выживших.
Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из столицы Азербайджана Баку в город Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Перед ЧП рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия. Накануне самолет выполнил рейс в Волгоград. На борту Embraer находились 67 человек и пять членов экипажа, передает «Радиоточка НСН».
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