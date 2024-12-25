Минздрав Казахстана: 12 пассажиров рейса Баку – Грозный выжили в авиакатастрофе

В результате крушения самолета, следовавшего из Баку в Грозный, выжили 12 пассажиров, в том числе ребенок. Об этом сообщило издание Tengrinews со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Отмечается, что все они были госпитализированы. Самолет рухнул рядом с аэропортом, поэтому люди смогли оперативно подъехать на место для оказания помощи пострадавшим.

СК РФ завел дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном море

Изначально было известно о шести выживших.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из столицы Азербайджана Баку в город Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Перед ЧП рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия. Накануне самолет выполнил рейс в Волгоград. На борту Embraer находились 67 человек и пять членов экипажа, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:КазахстанКрушение Самолета

Горячие новости

Все новости

партнеры