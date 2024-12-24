СК РФ завел дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном море

Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек.

Российский сухогруз Ursa Major затонул после взрыва в машинном отделении. Инцидент произошёл между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что из 16 членов экипажа были спасены 14, два человека пропали без вести, сообщает RT.

