Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из столицы Азербайджана Баку в город Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане, сообщили в МЧС Казахстана.

По предварительным данным на борту есть выжившие.

Самолет рухнул на дома в популярном туристическом городе Бразилии

По данным Telegram-канала SHORT, перед ЧП рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия. Накануне самолёт выполнил рейс в Волгоград.

На борту Embraer находились 67 человек и пять членов экипажа, пишет азербайджанское агентство АПА.

По данным авиакомпании, причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц.

Ранее стало известно, что работу аэропорта Казани ограничили в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:Крушение СамолетаСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры