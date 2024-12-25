Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане

В Московской области предотвратили покушение на руководителя одного из предприятий ОПК Во Владикавказе загорелся торговый центр «Алания Молл» Володин: Госдума рассмотрит поправки о «периоде охлаждения» в потребкредитовании в приоритетном порядке Каждый второй россиянин хочет начать вести здоровый образ жизни в наступающем году НАСА оправдалось за фото астронавтов на борту МКС в шапках Санта-Клауса