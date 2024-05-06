Минздрав Газы: При ударах Израиля погибли 34,7 тысячи человек

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа с 7 октября достигло 34 735. Об этом сообщил минздрав Газы.

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Согласно данным, число пострадавших выросло до 78 108 человек. Отмечается, что за прошедшие сутки в больницы Газы были доставлены тела 52 человек, погибших из-за действий израильской армии.

Ранее сообщалось, что военные Израиля начали призывать палестинцев к эвакуации из восточных районов Рафаха в секторе Газа. По данным издания, жителей этих территорий призывают эвакуироваться «перед планируемым наступлением в этом районе на юге сектора Газа», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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