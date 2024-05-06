Минздрав Газы: При ударах Израиля погибли 34,7 тысячи человек

Согласно данным, число пострадавших выросло до 78 108 человек. Отмечается, что за прошедшие сутки в больницы Газы были доставлены тела 52 человек, погибших из-за действий израильской армии.

Ранее сообщалось, что военные Израиля начали призывать палестинцев к эвакуации из восточных районов Рафаха в секторе Газа. По данным издания, жителей этих территорий призывают эвакуироваться «перед планируемым наступлением в этом районе на юге сектора Газа», передает «Радиоточка НСН».

