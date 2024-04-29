Байден обсудил с Нетаньяху немедленное прекращение огня в секторе Газа

Американский лидер Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону, обсудив возможность немедленного прекращение огня в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ».

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Они также обсудили переговоры по освобождению заложников, увеличение объемов поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, в том числе за счет открытия новых северных коридоров.

Ранее Израиль выразил готовность смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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