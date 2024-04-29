Байден обсудил с Нетаньяху немедленное прекращение огня в секторе Газа
29 апреля 202400:01
Американский лидер Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону, обсудив возможность немедленного прекращение огня в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ».
Они также обсудили переговоры по освобождению заложников, увеличение объемов поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, в том числе за счет открытия новых северных коридоров.
Ранее Израиль выразил готовность смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru