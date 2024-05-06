СМИ: Израиль начал призывать палестинцев к эвакуации из Рафаха

США может потребоваться вмешательство в российско-украинский конфликт

ВОЗ: Трое из четверых пациентов при лечении COVID-19 получали ненужные антибиотики

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков объявлен в розыск в России

Спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,5 раза

Джоан Роулинг объявила о намерении написать еще шесть книг