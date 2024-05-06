СМИ: Израиль начал призывать палестинцев к эвакуации из Рафаха
Военные Израиля начали призывать палестинцев к эвакуации из восточных районов Рафаха в секторе Газа. Об этом пишет Times of Israel.
По данным издания, жителей этих территорий призывают эвакуироваться «перед планируемым наступлением в этом районе на юге сектора Газа».
Палестинцам предлагают выезжать в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юниса.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что силы страны проведут операцию в Рафахе, чтобы уничтожить оставшиеся в городе батальоны палестинского движения ХАМАС, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru