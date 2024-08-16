Минздрав ДНР: Число пострадавших при обстреле ВСУ ТЦ в Донецке возросло до 11

Количество пострадавших при украинском обстреле торгового центра в Донецке возросло до 11, заявили в Минздраве ДНР.

СМИ: Минимум два человека погибли при ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что ТЦ «Галактика» полыхал на площади 10 тысяч квадратных метров.

РИА Новости отмечает, что здание ТЦ практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, ТЦ все еще не потушили из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее после атаки ВСУ возник пожар в районе градирен Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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