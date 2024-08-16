Минздрав ДНР: Число пострадавших при обстреле ВСУ ТЦ в Донецке возросло до 11
Количество пострадавших при украинском обстреле торгового центра в Донецке возросло до 11, заявили в Минздраве ДНР.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что ТЦ «Галактика» полыхал на площади 10 тысяч квадратных метров.
РИА Новости отмечает, что здание ТЦ практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, ТЦ все еще не потушили из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее после атаки ВСУ возник пожар в районе градирен Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав ДНР: Число пострадавших при обстреле ВСУ ТЦ в Донецке возросло до 11
- Иордания возобновит прямое авиасообщение с Москвой с 15 сентября
- Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан
- Певчих и Ярмыш внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
- ВСУ потеряли на Курском направлении до 2860 военнослужащих
- Акинфеев отказался ставить себя в один ряд с Яшиным и Дасаевым
- Работа Приморской ГРЭС восстановлена в штатном режиме
- Пушилин: Семь мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Донецке
- Врач заявила, что курение ослабляет эффект обезболивающих и лекарств от гипертонии
- Минобороны РФ заявило о сдаче в плен 57 военных ВСУ за неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru