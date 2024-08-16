СМИ: Минимум два человека погибли при ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке
16 августа 202413:40
Минимум два человека погибли, десять пострадали в результате удара ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке, сообщает RT со ссылкой на предварительные данные оперативных служб ДНР.
На месте происшествия работают оперативные службы.
После обстрела торговый центр загорелся, сообщает Донецкое агентство новостей. Тушение пожара продолжается.
Очевидцы сообщают о нескольких прямых попаданиях. Официальной информации пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru