СМИ: Минимум два человека погибли при ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

Минимум два человека погибли, десять пострадали в результате удара ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке, сообщает RT со ссылкой на предварительные данные оперативных служб ДНР.

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На месте происшествия работают оперативные службы.

После обстрела торговый центр загорелся, сообщает Донецкое агентство новостей. Тушение пожара продолжается.

Очевидцы сообщают о нескольких прямых попаданиях. Официальной информации пока нет.

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