Минздрав Белоруссии заявил о пребывании в больницах 150 пострадавших на митингах

Министерство здравоохранения Республики Беларусь сообщило, что всего на данный момент в больницах страны находится 150 человек, которые пострадали в ходе протестов.

При этом в Минздраве РБ уточнили, что за сегодняшний день, 14 августа, в больницы не поступало белорусских граждан.