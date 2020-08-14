Минздрав Белоруссии заявил о пребывании в больницах 150 пострадавших на митингах
Министерство здравоохранения Республики Беларусь сообщило, что всего на данный момент в больницах страны находится 150 человек, которые пострадали в ходе протестов.
При этом в Минздраве РБ уточнили, что за сегодняшний день, 14 августа, в больницы не поступало белорусских граждан.
«За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. Так что на сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек», - уточняется в Telegram-канале пресс-службой Минздрава республики.
Ранее президент страны Александр Лукашенко высказался против попыток «раскачать трудовые коллективы» в Белоруссии и призывов к забастовкам. Он предупредил, что это может негативно сказаться на будущей работе предприятий. В качестве примера Лукашенко привел «Беларуськалий», остановка которого на несколько дней, по его словам, будет выгодна конкурентам в России и Канаде. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.
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