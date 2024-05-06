Минздрав: 40 человек пострадали при ударе дронов ВСУ по Белгородской области
В результате атаки украинских беспилотников в Борисовском районе Белгородской области пострадали 40 человек, сообщили в Минздраве.
Отмечается, что среди пострадавших есть трое детей, 30 раненых были госпитализированы. Компания «Агро-Белогорье» сообщила о семи погибших в результате украинского обстрела.
После произошедшего губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть возможность защиты средствами РЭБ промышленных объектов и агропромышленных комплексов.
Ранее при взрыве в Белгороде пострадали пять человек. Повреждено 30 частных домовладений и 10 автомобилей, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru