Белгородское село Старый Хутор попало под обстрел ВСУ

В результате обстрела пострадавших нет. Осколками повреждено четыре частных домовладения. У них выбиты окна, посечены заборы и фасады.

«Оперативные службы на месте, подворовой обход территории продолжается», - добавил Гладков.

Накануне при взрыве в Белгороде пострадали пять человек. Повреждено 30 частных домовладений и 10 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

