Белгородское село Старый Хутор попало под обстрел ВСУ
5 мая 202416:58
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Старый Хутор Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В результате обстрела пострадавших нет. Осколками повреждено четыре частных домовладения. У них выбиты окна, посечены заборы и фасады.
«Оперативные службы на месте, подворовой обход территории продолжается», - добавил Гладков.
Накануне при взрыве в Белгороде пострадали пять человек. Повреждено 30 частных домовладений и 10 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru