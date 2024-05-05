Белгородское село Старый Хутор попало под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Старый Хутор Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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В результате обстрела пострадавших нет. Осколками повреждено четыре частных домовладения. У них выбиты окна, посечены заборы и фасады.

«Оперативные службы на месте, подворовой обход территории продолжается», - добавил Гладков.

Накануне при взрыве в Белгороде пострадали пять человек. Повреждено 30 частных домовладений и 10 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгородская область

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