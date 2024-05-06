Число погибших при атаке дронов ВСУ по Белгородской области возросло до семи
Число погибших в результате атаки украинских беспилотников в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщила компания «Агро-Белогорье».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о 35 пострадавших в результате удара ВСУ. По его словам, среди пострадавших есть двое детей. Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
После инцидента глава региона предложил рассмотреть возможность защиты средствами РЭБ промышленных объектов и агропромышленных комплексов.
Ранее при взрыве в Белгороде пострадали пять человек. Повреждено 30 частных домовладений и 10 автомобилей, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru