Минприроды не считает произошедшее на Камчатке катастрофой

Он также заявил, что оценивает как маловероятную возможность того, что у экологической катастрофы на Камчатке были техногенные причины.

В последних числах сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Кроме того люди отмечали ухудшение состояния здоровья, химические ожоги глаз. В социальных сетях тем временем стали появляться фото- и видеокадры с изображением выброшенных на берег мертвых морских животных.

Специалисты выявили загрязнение прибрежных морских вод в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков были направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Ранее НСН сообщала, что массовой гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета России.

Первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с НСН отметил, что причины, повлекшие бедствие подводного мира могут работать в комплексе. Это могут быть как следы нефтепродуктов из Авачинской бухты, так и активная химия из-за техногенного выброса. Еще одной причиной может быть сейсмическая активность – в сентябре было три сейсмические активности в этом регионе. «А мы знаем, что бывает так, что открываются трещины, выделяются газы, которые превращаются в кислоту и выжигают животный мир, особенно донный», - сказал он.

