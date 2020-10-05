Минприроды не считает произошедшее на Камчатке катастрофой
Минприроды не считает произошедшее на Камчатке катастрофой, потому что ни один человек не погиб, приводит РИА Новости слова главы министерства Дмитрия Кобылкина.
Он также заявил, что оценивает как маловероятную возможность того, что у экологической катастрофы на Камчатке были техногенные причины.
В последних числах сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Кроме того люди отмечали ухудшение состояния здоровья, химические ожоги глаз. В социальных сетях тем временем стали появляться фото- и видеокадры с изображением выброшенных на берег мертвых морских животных.
Специалисты выявили загрязнение прибрежных морских вод в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков были направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.
Ранее НСН сообщала, что массовой гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета России.
Первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с НСН отметил, что причины, повлекшие бедствие подводного мира могут работать в комплексе. Это могут быть как следы нефтепродуктов из Авачинской бухты, так и активная химия из-за техногенного выброса. Еще одной причиной может быть сейсмическая активность – в сентябре было три сейсмические активности в этом регионе. «А мы знаем, что бывает так, что открываются трещины, выделяются газы, которые превращаются в кислоту и выжигают животный мир, особенно донный», - сказал он.
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