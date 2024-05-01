Минобороны заявило об уничтожении шести дронов ВСУ над четырьмя регионами

Шесть украинских беспилотников самолетного типа уничтожили и перехватили над территориями четырех российских регионов. Об этом сообщает Минобороны.

Рязанская область подверглась атаке ВСУ

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА над Воронежской областью. Кроме того, по одному дрону уничтожили над Рязанской, Белгородской и Курской областями, отмечает РЕН ТВ.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в Медвенском районе региона был сбит украинский БПЛА самолетного типа, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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