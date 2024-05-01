Минобороны заявило об уничтожении шести дронов ВСУ над четырьмя регионами

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА над Воронежской областью. Кроме того, по одному дрону уничтожили над Рязанской, Белгородской и Курской областями, отмечает РЕН ТВ.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в Медвенском районе региона был сбит украинский БПЛА самолетного типа, пишет RT.

