Минобороны заявило об уничтожении шести дронов ВСУ над четырьмя регионами
Шесть украинских беспилотников самолетного типа уничтожили и перехватили над территориями четырех российских регионов. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА над Воронежской областью. Кроме того, по одному дрону уничтожили над Рязанской, Белгородской и Курской областями, отмечает РЕН ТВ.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в Медвенском районе региона был сбит украинский БПЛА самолетного типа, пишет RT.
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