Рязанская область подверглась атаке ВСУ

Рязанская область подверглась атаке украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил в Telegram глава региона Павел Малков.

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал «Газель»

По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал.

По данному фату проводится проверка.

Ранее в курском селе Николаево-Дарьино при атаке БПЛА погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаВСУ

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