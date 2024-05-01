Рязанская область подверглась атаке ВСУ
1 мая 202406:02
Рязанская область подверглась атаке украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил в Telegram глава региона Павел Малков.
По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал.
По данному фату проводится проверка.
Ранее в курском селе Николаево-Дарьино при атаке БПЛА погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru