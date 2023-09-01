Минобороны заявило об уничтожении беспилотника в Московской области

Российские военные предотвратили попытку террористической атаки с применением беспилотника, дрон сбили над территорией Люберецкого района Московской области. Об этом сообщает Минобороны.

Собянин: Рядом с Люберцами пресекли попытку пролета БПЛА к Москве

«Сегодня утром ... была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Люберецким районом, пишет RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с Люберцами была пресечена попытка пролета беспилотника по направлению к Москве, напоминает Ura.ru.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиМосковская Область

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