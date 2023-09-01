Минобороны заявило об уничтожении беспилотника в Московской области
Российские военные предотвратили попытку террористической атаки с применением беспилотника, дрон сбили над территорией Люберецкого района Московской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня утром ... была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Люберецким районом, пишет RT.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с Люберцами была пресечена попытка пролета беспилотника по направлению к Москве, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru