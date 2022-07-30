В Пентагоне допустили, что Киев «непреднамеренно» ударил по СИЗО в Еленовке

Украинские войска могли «непреднамеренно» нанести удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

«Удар по пленным!» Что стоит за атакой СИЗО в Еленовке

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — заявил источник.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не располагает достаточными разведданными относительно обстрела.

По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу ВСУ ударили из американской системы залпового огня HIMARS по СИЗО с украинскими пленными в Донецкой народной республике. В результате погибли 53 человека, 75 были ранены. Минобороны назвало инцидент провокацией, нацеленной на запугивание украинских военных и предотвращение их сдачи в плен.

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ФОТО: РИА Новости
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