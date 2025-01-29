Минобороны: Средства ПВО уничтожили беспилотники в Крыму и в Белгородской области

Российские дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника ВСУ: три летательных аппарата — над территорией Республики Крым, один — над Белгородской областью.

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Белгородской области

Уточняется, что дроны были уничтожены в период с 17:45 до 18:55 по московскому времени (совпадает с местным).

Ранее шесть украинских беспилотников атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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