Минобороны: Средства ПВО уничтожили беспилотники в Крыму и в Белгородской области
29 января 202519:56
Российские дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника ВСУ: три летательных аппарата — над территорией Республики Крым, один — над Белгородской областью.
Уточняется, что дроны были уничтожены в период с 17:45 до 18:55 по московскому времени (совпадает с местным).
Ранее шесть украинских беспилотников атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru