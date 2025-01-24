ПВО сбила беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья

Администрация Сергиева Посада сообщила об уничтожении беспилотного летательного аппарата в этом городском округе Московской области. Как говорится в публикации в официальном Telegram-канале, дрон сбит средствами противовоздушной обороны.

При падении обломков беспилотника самолетного типа разрушений на земле нет, люди не пострадали. На данном месте находятся специалисты экстренных служб.