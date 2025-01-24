ПВО сбила беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья
Администрация Сергиева Посада сообщила об уничтожении беспилотного летательного аппарата в этом городском округе Московской области. Как говорится в публикации в официальном Telegram-канале, дрон сбит средствами противовоздушной обороны.
При падении обломков беспилотника самолетного типа разрушений на земле нет, люди не пострадали. На данном месте находятся специалисты экстренных служб.
Министерство обороны РФ ранее отчиталось об уничтожении за минувшую ночь 121 БПЛА Вооруженных сил Украины над регионами. Больше всего дронов (37) сбито над Брянской областью. В Подмосковье было уничтожено шесть БПЛА, один ― над самой столицей.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным мэра Москвы Сергея Собянина, дроны были сбиты в городском округе Щелково, в Коломне и Раменском, над Подольском и в Троицком административном округе Новой Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru