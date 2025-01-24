ПВО сбила беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья

Администрация Сергиева Посада сообщила об уничтожении беспилотного летательного аппарата в этом городском округе Московской области. Как говорится в публикации в официальном Telegram-канале, дрон сбит средствами противовоздушной обороны.

При падении обломков беспилотника самолетного типа разрушений на земле нет, люди не пострадали. На данном месте находятся специалисты экстренных служб.

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Министерство обороны РФ ранее отчиталось об уничтожении за минувшую ночь 121 БПЛА Вооруженных сил Украины над регионами. Больше всего дронов (37) сбито над Брянской областью. В Подмосковье было уничтожено шесть БПЛА, один ― над самой столицей.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным мэра Москвы Сергея Собянина, дроны были сбиты в городском округе Щелково, в Коломне и Раменском, над Подольском и в Троицком административном округе Новой Москвы.

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Фото: t.me/PressaSP
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиСергиев Посад

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