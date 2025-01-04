ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области

ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Три мирных жителя Горловки пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ

По предварительной информации, в результате украинского обстрела никто не пострадал.

Однако в городе Шебекино в результате прилета украинского снаряда осколками был посечен легковой автомобиль, повреждены остекление одного из зданий и линия электропередачи.

Ранее количество пострадавших при обстреле со стороны ВСУ Горловки возросло до 10, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ПострадавшиеУкраинаОбстрелБелгородская областьВСУ

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