ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области

По предварительной информации, в результате украинского обстрела никто не пострадал.

Однако в городе Шебекино в результате прилета украинского снаряда осколками был посечен легковой автомобиль, повреждены остекление одного из зданий и линия электропередачи.

Ранее количество пострадавших при обстреле со стороны ВСУ Горловки возросло до 10, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

