Шесть украинских дронов нанесли удар по Белгородской области
Шесть украинских беспилотников атаковали Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, в населенном пункте Двулучное (Валуйский округ) четырьмя FPV-дронами была атакована территория завода — повреждения получил грузовой автомобиль, загорелась кровля одного из сооружений.
Также на трассе Уразово — Двулучное беспилотник поразил микроавтобус. Кроме того, еще один дрон повредил забор и фасад и выбил окна в частном домовладении в селе Безлюдовка (Шебекинский округ).
Во всех трех случаях пострадавших нет, отметил губернатор.
Ранее двухлетний ребенок и его мать погибли при атаке дрона в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru