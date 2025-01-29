Шесть украинских дронов нанесли удар по Белгородской области

Так, в населенном пункте Двулучное (Валуйский округ) четырьмя FPV-дронами была атакована территория завода — повреждения получил грузовой автомобиль, загорелась кровля одного из сооружений.

Также на трассе Уразово — Двулучное беспилотник поразил микроавтобус. Кроме того, еще один дрон повредил забор и фасад и выбил окна в частном домовладении в селе Безлюдовка (Шебекинский округ).

Во всех трех случаях пострадавших нет, отметил губернатор.

Ранее двухлетний ребенок и его мать погибли при атаке дрона в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

