В Курской области сбили украинский дрон

В Курской области был уничтожен украинский беспилотник (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России.

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Отмечается, что 16 мая в 11:30 дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа.

За последние сутки в регионе уже пять раз была объявлена ракетная опасность. Угроза сохраняется в приграничных районах и на некоторых дорогах области.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФКурская ОбластьБеспилотники

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