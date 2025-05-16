В Курской области сбили украинский дрон
16 мая 202514:24
В Курской области был уничтожен украинский беспилотник (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что 16 мая в 11:30 дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа.
За последние сутки в регионе уже пять раз была объявлена ракетная опасность. Угроза сохраняется в приграничных районах и на некоторых дорогах области.
Ранее в Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика, напоминает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru