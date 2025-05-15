Мирный житель был ранен в Шебекино при ударе дрона ВСУ
15 мая 202517:54
Мирный житель пострадал в Шебекино от удара украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина был ранеy в результате детонации сбитого FPV-дрона.
«Пострадавшего с осколочным ранением левого бедра доставили в Шебекинскую ЦРБ, ему оказывают всю необходимую медпомощь», - написал он.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате украинского удара по селу Каменский Хутор были ранены три мирных жителя, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru