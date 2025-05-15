Мирный житель был ранен в Шебекино при ударе дрона ВСУ

Мирный житель пострадал в Шебекино от удара украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Четыре человека пострадали в Белгородской области от ударов ВСУ

По его словам, мужчина был ранеy в результате детонации сбитого FPV-дрона.

«Пострадавшего с осколочным ранением левого бедра доставили в Шебекинскую ЦРБ, ему оказывают всю необходимую медпомощь», - написал он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате украинского удара по селу Каменский Хутор были ранены три мирных жителя, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеСпецоперацияВСУБелгородская область

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