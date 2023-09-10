Минобороны: в Черном море уничтожили три украинских катера

Российские самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили три катера с десантом Украины, которые направлялись в сторону Крыма, сообщает Министерство обороны РФ.

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Это произошло у острова Змеиный. Катера Willard Sea Force были американского производства.

Ранее в Черном море были уничтожены четыре катера ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУЧерноморский Флот РФ

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