Минобороны: в Черном море уничтожили три украинских катера
10 сентября 202308:05
Российские самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили три катера с десантом Украины, которые направлялись в сторону Крыма, сообщает Министерство обороны РФ.
Это произошло у острова Змеиный. Катера Willard Sea Force были американского производства.
Ранее в Черном море были уничтожены четыре катера ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: в Черном море уничтожили три украинских катера
- Польская оппозиция грозит президенту и премьеру трибуналом
- В Лондоне задержан депутат, который мог шпионить в пользу Китая
- Минобороны: рядом с Крымом уничтожены восемь БПЛА
- СМИ: российские минные поля стали проблемой для ВСУ
- Пашинян уволил главу службы госохраны
- СМИ: критикующая помощь Киеву и санкции немецкий депутат основывает свою партию
- В США заявили, что Киев готов искать беженцев и отправлять их на фронт
- СМИ: Украина несет тяжелые потери до использования РФ всей военной мощи
- В Геленджике повестки в военкомат получили два наблюдателя
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru