Минобороны: рядом с Крымом уничтожены восемь БПЛА
10 сентября 202306:07
Российская система противоракетной обороны уничтожила над Черным морем восемь беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны РФ.
Это произошло рядом с Крымом. По данным военного ведомства, беспилотники принадлежали Украине.
Ранее российские средства ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ на западе Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru