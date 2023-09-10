Минобороны: рядом с Крымом уничтожены восемь БПЛА

Российская система противоракетной обороны уничтожила над Черным морем восемь беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны РФ.

На севере Крыма сбили беспилотник

Это произошло рядом с Крымом. По данным военного ведомства, беспилотники принадлежали Украине.

Ранее российские средства ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ на западе Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФКрымБеспилотники

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