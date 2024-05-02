Минобороны: В Белгородской области уничтожили еще один украинский дрон

Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

В Белгородской области сбили украинский БПЛА

Отмечается, что около 11:25 мск военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.

В четверг около 10:30 по Москве над регионом был сбит украинский БПЛА, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиПВОБелгородская область

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