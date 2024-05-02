Минобороны: В Белгородской области уничтожили еще один украинский дрон
2 мая 202412:32
Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что около 11:25 мск военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.
В четверг около 10:30 по Москве над регионом был сбит украинский БПЛА, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru