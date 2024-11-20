Минобороны: Средства ПВО сбили 42 БПЛА ВСУ

Российские системы ПВО уничтожила над регионами РФ 42 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает в Telegram Министерство обороны.

Минобороны: Система ПВО сбила беспилотники в Ростовской и Курской областях

Они были самолетного типа. Большинство беспилотников ликвидировано над Брянской областью. Все БПЛА уничтожены за три часа.

Ранее беспилотники атаковали предприятие в Воронежской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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