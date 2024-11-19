Минобороны: Система ПВО сбила беспилотники в Ростовской и Курской областях

Отмечается, что летательные аппараты были сбиты в период с 19:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Над Ростовской областью было сбито два БПЛА, еще один дрон ликвидировали в Курской области.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на юге региона продолжается работа российских средств ПВО по уничтожению беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

