Минобороны: Система ПВО сбила беспилотники в Ростовской и Курской областях
19 ноября 202421:56
Российская система ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ в Ростовской и Курской областях, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что летательные аппараты были сбиты в период с 19:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским).
Над Ростовской областью было сбито два БПЛА, еще один дрон ликвидировали в Курской области.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на юге региона продолжается работа российских средств ПВО по уничтожению беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru