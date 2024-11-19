Беспилотники атаковали предприятие в Воронежской области
В Воронежской области более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, производящее исключительно гражданскую продукцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, в результате атаки на предприятии возникло возгорание, пострадавших нет. Гусев добавил, что сотрудники предприятия были эвакуированы.
На месте работают пожарные и другие экстренные службы.
Гусев сообщил, что ситуация находится под его личным контролем, и предупредил о продолжении угрозы атак с использованием беспилотников в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru