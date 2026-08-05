В Госдуме оценили кадровые перестановки в командовании ВС РФ

Кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил России связаны с выдвижением новых людей, проявивших себя в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей. Он привел в пример Великую Отечественную войну, когда сражения заканчивали в основном молодые генералы, а те, кто начинал войну в больших должностях, к концу войны были в инспекторских группах. По его словам, так бывает всегда.