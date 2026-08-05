В Госдуме оценили кадровые перестановки в командовании ВС РФ
Кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил России связаны с выдвижением новых людей, проявивших себя в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Парламентарий отметил, что опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей. Он привел в пример Великую Отечественную войну, когда сражения заканчивали в основном молодые генералы, а те, кто начинал войну в больших должностях, к концу войны были в инспекторских группах. По его словам, так бывает всегда.
Колесник также подчеркнул, что служба тыла, несмотря на «безобидное» название, является крайне важной и должна быть сосредоточена в одних руках для обеспечения бесперебойного снабжения войск. Сегодня президент Владимир Путин назначил Валерия Солодчука на должность, объединяющую все службы тыла Минобороны.
Депутат добавил, что верховный главнокомандующий принял решение, основываясь на реальных проявлениях командирами профессиональных и личных качеств в боевых действиях. Путин, по его словам, исходил из своего опыта и общения с теми, кто непосредственно участвует в СВО.
В среду, 5 августа, президент Владимир Путин провел важные кадровые перестановки в руководстве Минобороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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