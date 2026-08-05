Россияне назвали лето лучшим временем для смены работы

Большая часть россиян предпочитает менять место работы именно в летний период. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками группы компаний «КОРТРОС».

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи представителей различных отраслей экономики, включая розничную торговлю, IT-сектор, промышленность, а также государственный и финансовый сектора.

Почти треть респондентов, или 30%, признались, что в последний раз меняли работу летом. Для четверти опрошенных сезон отпусков считается идеальным временем для перехода в новую компанию. В тройку лидеров также вошли осень с 23% и зима с 20%, тогда как весна заметно отстала с показателем 14%.

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Выбор в пользу жарких месяцев объясняется возможностью совмещать поиск вакансий и собеседования с отпуском. Кроме того, участники опроса отметили, что в июне, июле и августе на рынке труда традиционно открывается большое число предложений в преддверии нового делового сезона, который традиционно стартует в первых числах сентября.

В беседе с НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров ранее рассказал, почему не стоит бояться массовых увольнений.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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