В Грузии опять произошло масштабное отключение электроэнергии

Массовое отключение электроэнергии произошло по всей территории Грузии, оставив без света Тбилиси и другие города страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения местных жителей и региональных СМИ.

Это уже третье масштабное обесточивание в республике за последние две недели. В столице полностью остановлена работа метрополитена.

В Грузии произошел полный блэкаут

Вслед за Грузией без энергоснабжения оказалась и Абхазия, где Министерство энергетики сообщило о системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции.

В Тбилиси уже началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии, и свет появился в отдельных районах города. При этом официальная информация о точных причинах текущего сбоя и сроках полного восстановления сети пока не поступала.

Ранее 25 июля в Грузии также произошел масштабный блэкаут, Тогда свет пропал сразу в нескольких городах, также остановилось движение поездов по всей стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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