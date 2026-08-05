В Грузии опять произошло масштабное отключение электроэнергии

Массовое отключение электроэнергии произошло по всей территории Грузии, оставив без света Тбилиси и другие города страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения местных жителей и региональных СМИ.

Это уже третье масштабное обесточивание в республике за последние две недели. В столице полностью остановлена работа метрополитена.