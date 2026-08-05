В Грузии опять произошло масштабное отключение электроэнергии
Массовое отключение электроэнергии произошло по всей территории Грузии, оставив без света Тбилиси и другие города страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения местных жителей и региональных СМИ.
Это уже третье масштабное обесточивание в республике за последние две недели. В столице полностью остановлена работа метрополитена.
Вслед за Грузией без энергоснабжения оказалась и Абхазия, где Министерство энергетики сообщило о системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции.
В Тбилиси уже началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии, и свет появился в отдельных районах города. При этом официальная информация о точных причинах текущего сбоя и сроках полного восстановления сети пока не поступала.
Ранее 25 июля в Грузии также произошел масштабный блэкаут, Тогда свет пропал сразу в нескольких городах, также остановилось движение поездов по всей стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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