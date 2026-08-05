Правительство РФ временно разрешило продажу и импорт бензина Евро-2 и Евро-3

Правительство России временно разрешило производство, импорт и продажу автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, что соответствует стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, уточнив, что действие данного разрешения продлится до 1 июля 2027 года.

В министерстве пояснили, что это решение представляет собой временную антикризисную меру. Она направлена на увеличение объемов топлива на внутреннем рынке и предотвращение возможного дефицита.

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Такие шаги необходимы в условиях изменения логистических цепочек и технологических ограничений для сохранения бесперебойной работы отрасли.

В ведомстве также подчеркнули, что принятые послабления не означают пересмотра долгосрочной государственной политики в отношении экологических требований к качеству автомобильного топлива.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН назвал ключевые меры для стабилизации отечественного топливного рынка.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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