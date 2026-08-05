Правительство РФ временно разрешило продажу и импорт бензина Евро-2 и Евро-3

Правительство России временно разрешило производство, импорт и продажу автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, что соответствует стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, уточнив, что действие данного разрешения продлится до 1 июля 2027 года.

В министерстве пояснили, что это решение представляет собой временную антикризисную меру. Она направлена на увеличение объемов топлива на внутреннем рынке и предотвращение возможного дефицита.