Минобороны сообщило об уничтожении почти 200 дронов ВСУ за день

В их число вошли Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Тульская и Московская области, а также Краснодарский край, Башкортостан и Республика Крым.

Кроме того, перехваты украинских БПЛА происходили над акваториями Азовского и Черного морей.

Между тем после ночной и утренней атак ВСУ в Орске в результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

