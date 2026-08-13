Минобороны сообщило об уничтожении почти 200 дронов ВСУ за день

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО поражали цели в небе над десятью регионами страны в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

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В их число вошли Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Тульская и Московская области, а также Краснодарский край, Башкортостан и Республика Крым.

Кроме того, перехваты украинских БПЛА происходили над акваториями Азовского и Черного морей.

Между тем после ночной и утренней атак ВСУ в Орске в результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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