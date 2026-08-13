Минобороны сообщило об уничтожении почти 200 дронов ВСУ за день
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО поражали цели в небе над десятью регионами страны в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
В их число вошли Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Тульская и Московская области, а также Краснодарский край, Башкортостан и Республика Крым.
Кроме того, перехваты украинских БПЛА происходили над акваториями Азовского и Черного морей.
Между тем после ночной и утренней атак ВСУ в Орске в результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Часов на десять хватит»: В России оценили масштабы пробной партии бензина из Индии
- Эксперт раскрыла главные финансовые ошибки перед выходом на пенсию
- Психолог объяснила причину эмоциональной глухоты в отношениях
- Прибыль - пополам: Почему России выгодно закупать бензин у индийской «Роснефти»
- Аналитик предрек напряженность на топливном рынке РФ в августе
- Новый механизм контроля за собраниями жильцов введут в России
- Евростат зафиксировал рекордное бегство украинцев из Польши
- Экономист посоветовал погасить ипотеку вкладами и инвестировать в акции
- Минобороны сообщило об уничтожении почти 200 дронов ВСУ за день
- Лавров: РФ сама выберет цели для ответа на пиратство Запада