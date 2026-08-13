В Астраханской области вновь вводят ограничения на продажу топлива
В Астраханской области временно переведут ряд городских заправок на ограниченный график работы, а также введут лимит на продажу топлива до 40 литров на один автомобиль. Об этом по итогам совещания с представителями топливоснабжающих компаний, включая «Лукойл» и «Газпром», сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, данные меры приняты для недопущения рисков при реализации топлива в объемах, превышающих его фактическую доставку в область. Бабушкин отметил, что это позволит снизить сезонный и остаточный ажиотажный спрос, оставшийся с прошлой волны ограничений, и стабилизировать текущие запасы горючего.
Разница между пополнением и реализацией топлива в регионе на данный момент не превышает 10%. Бабушкин подчеркнул, что введение кратковременного режима ограничений поможет не допустить разбалансировки всей системы и избежать сложностей с обеспечением населения и бизнеса топливом.
Губернатор заверил, что все принимаемые меры носят исключительно временный характер, и пообещал оперативно публиковать актуальные графики работы АЗС в социальных сетях и на специальном ресурсе azs.astrobl.ru.
На этой неделе в ряде регионов России вновь возникли проблемы с автомобильным топливом. В частности режим «чет-нечет» снова ввели на АЗС в Липецкой области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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