В Астраханской области вновь вводят ограничения на продажу топлива

В Астраханской области временно переведут ряд городских заправок на ограниченный график работы, а также введут лимит на продажу топлива до 40 литров на один автомобиль. Об этом по итогам совещания с представителями топливоснабжающих компаний, включая «Лукойл» и «Газпром», сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, данные меры приняты для недопущения рисков при реализации топлива в объемах, превышающих его фактическую доставку в область. Бабушкин отметил, что это позволит снизить сезонный и остаточный ажиотажный спрос, оставшийся с прошлой волны ограничений, и стабилизировать текущие запасы горючего.