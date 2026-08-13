Никому не нужно: Что будет с клиентами DDX после слива персональных данных
Хотя все зависит от сценария, мошенники ценят более чувствительные данные, заявил НСН Александр Варской.
Мошенникам слитые данные пользователей фитнес-клубов, скорее всего, ничего не дадут, а разбираться с утечкой в таком случае должны Роскомнадзор или Минцифры, объяснил НСН российский хакер Александр Варской.
О возможном взломе крупной российской сети фитнес-клубов DDX Fithess ранее сообщил канал Baza. Отмечается, что на закрытых площадках стали всплывать сделанные на стойках регистрации фото, даты и время посещений, количество визитов, данные о покупках и адреса клубов. Однако Варской уверен, что при помощи этой информации злоумышленники никак не смогут навредить спортивным россиянам.
«Это то же самое, что слить базу тех, кто купил зубные щетки: просто данные, что половина людей пользуются зубными щетками, а половина нет. Половина людей приводит себя в форму доступными способами, а половина нет. И поэтому, вряд ли это что-то дает кому-нибудь, кроме как маркетологов. Даже маркетологам это особо ничего не даст. Тут важен сценарий. Действительно в связи с разнообразием тезауруса, который вечно пополняется разной ерундой, люди придумывают что-нибудь. Но, как правило, им все-таки нужно что-то, что имеет термин "чувствительное". Хотя сама чувствительность теряется как понятие. Что для вас чувствительнее: паспортные данные или варианты ваших паролей?» — отметил хакер.
Он добавил, что персонально подавать в суд не имеет смысла, так как за пользователей это итак сделают Роскомнадзор или Минцифры. Варской напомнил, что красивые истории с выигранными судами и присуждением пострадавшим пользователям многомиллионных компенсаций в фильмах встречаются гораздо чаще, чем в жизни.
«Ответственность крупных компаний предусмотрены, просто это не дело нас с вами, обычных клиентов и пользователей. Если вы смотрели западные юридические мелодрамы, там это делалось так. Сначала объединяются люди в какой-то коллективный иск, у этого всего какой-нибудь сильный адвокат, которого играет Джулия Робертс, и она выигрывает дело. У нас это бывает в ситуациях, где вот совсем обманули. С дольщиками было так, это же целое явление было в свое время — обманутые дольщики. Там такой способ работал. Другое дело, если бы у наших граждан не было бы какой-то эмпатии и сочувствия к мошенникам. Ведь у нас люди, которые воруют деньги на глазах у других, вызывают восхищение почему-то», — пояснил он.
Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский объяснял НСН, что любые введенные пользователем в чат-боты данные могут стать общедоступными, поэтому персональную информацию туда лучше не загружать.
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