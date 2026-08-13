Он добавил, что персонально подавать в суд не имеет смысла, так как за пользователей это итак сделают Роскомнадзор или Минцифры. Варской напомнил, что красивые истории с выигранными судами и присуждением пострадавшим пользователям многомиллионных компенсаций в фильмах встречаются гораздо чаще, чем в жизни.

«Ответственность крупных компаний предусмотрены, просто это не дело нас с вами, обычных клиентов и пользователей. Если вы смотрели западные юридические мелодрамы, там это делалось так. Сначала объединяются люди в какой-то коллективный иск, у этого всего какой-нибудь сильный адвокат, которого играет Джулия Робертс, и она выигрывает дело. У нас это бывает в ситуациях, где вот совсем обманули. С дольщиками было так, это же целое явление было в свое время — обманутые дольщики. Там такой способ работал. Другое дело, если бы у наших граждан не было бы какой-то эмпатии и сочувствия к мошенникам. Ведь у нас люди, которые воруют деньги на глазах у других, вызывают восхищение почему-то», — пояснил он.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский объяснял НСН, что любые введенные пользователем в чат-боты данные могут стать общедоступными, поэтому персональную информацию туда лучше не загружать.

