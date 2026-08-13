Лавров: РФ сама выберет цели для ответа на пиратство Запада

Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран в отношении российского торгового флота, при этом ответные действия не обязательно будут происходить в тех же самых акваториях. Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут «Известия».

Дипломат подчеркнул, что решение Брюсселя признавать корабли под любым флагом теневым флотом является крайне опасной стезей для Евросоюза. По его словам, эта инициатива была реализована исключительно для того, чтобы ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках.