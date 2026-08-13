Марочко раскрыл планы российский армии в зоне СВО на осень
Российская армия сегодня ведет наиболее активные действия в Сумской и Харьковской областях, а также уверенно продвигается на славянско-краматорской агломерации, сказал НСН Андрей Марочко.
Заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании конфликта с Россией верить не стоит, поскольку это противоречит его же интересам, заявил НСН ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.
Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что России неизвестно о предложениях Зеленского по вопросу урегулирования конфликта, сообщил «Интерфакс». Ранее Зеленский в интервью CNN утверждал, что Украина передала США новые предложения по мирному урегулированию конфликта с Россией. Содержание предложений при этом он раскрывать не стал. По словам Марочко, к словам Зеленского не стоит относиться всерьез, поскольку он не заинтересован в разрешении конфликта в России.
«Заявления президента Украины делаются на фоне того, что происходит на линии боевого соприкосновения. ВСУ терпят поражение по всем фронтам, слова украинского командования не имеют ничего общего с реалиями на земле. Активизация украинского руководства идет всегда, когда для Киева все не очень хорошо на поле боя», — сказал Марочко.
Собеседник НСН добавил, что сегодня российская армия наиболее активно действовать в Харьковской и Сумской областях.
«Сейчас акценты смещаются в Харьковскую и Сумскую область. Здесь очень результативно действует наша группировка войск “Север”. Естественно, мы подчищаем позиции, выравниваем линию боевого соприкосновения и создаем буферную зону. Одновременно идет довольно неплохое продвижение на Славянско-краматорской агломерации. Думаю, до осени мы уже приступим к более практическим действиям по освобождению крупных агломераций ДНР», — добавил он.
В заключение Марочко указал на то, что недовольство действиями украинской армии растет и на самой Украине.
«Украина ежедневно ощущает на себе удары со стороны российской армии. Чем активнее действия Киева, тем жестче отвечает российская армия. Украинская пропаганда, цель которой — выставить Россию в невыгодном свете, уже не работает. Многие говорят о том, что действия украинского командования очень сильно отражаются на самих украинцах», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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