Суд заочно арестовал комика Долгополова за реабилитацию нацизма
Таганский районный суд Москвы заочно арестовал стендап-комика Александра Долгополова (признан в России иноагентом), по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца была избрана 13 августа 2026 года. Отсчет этого периода начнется с момента экстрадиции Долгополова в Россию либо с момента его фактического задержания на территории страны. Ранее в правоохранительных органах уточнили, что в связи с возбужденным уголовным делом по статье 354.1 УК РФ комик был объявлен в розыск.
Уголовное преследование артиста инициировала столичная прокуратура после выявления его выступления в интернете. По версии ведомства, находясь за пределами России не позднее 20 декабря 2024 года, Долгополов из мотивов явного неуважения публично оскорбил память защитников Отечества и унизил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, тем самым оправдав нацизм.
Ранее дочь политика Бориса Немцова журналистку Жанну Немцову объявили в розыск и заочно арестовали на два месяца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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