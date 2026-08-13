Суд заочно арестовал комика Долгополова за реабилитацию нацизма

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал стендап-комика Александра Долгополова (признан в России иноагентом), по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца была избрана 13 августа 2026 года. Отсчет этого периода начнется с момента экстрадиции Долгополова в Россию либо с момента его фактического задержания на территории страны. Ранее в правоохранительных органах уточнили, что в связи с возбужденным уголовным делом по статье 354.1 УК РФ комик был объявлен в розыск.