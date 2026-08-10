Минобороны сообщило об уничтожении 215 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, отражение атаки дежурными силами ПВО продолжалось в течение двенадцати часов — с восьми утра до восьми часов вечера по московскому времени.

Воздушные цели были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Орловской областями.

Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА в Нижнекамске

Кроме того, беспилотники ликвидировали над Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Часть дронов была успешно уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.

Между тем количество пострадавших от утренней атаки украинских БПЛА на Нижнекамск выросло до 48, а 13 человек погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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