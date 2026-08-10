Минобороны сообщило об уничтожении 215 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, отражение атаки дежурными силами ПВО продолжалось в течение двенадцати часов — с восьми утра до восьми часов вечера по московскому времени.

Воздушные цели были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Орловской областями.