В Красноярске невменяемая сотрудница банка обокрала VIP-клиентов
Бывшая сотрудница одного из банков Красноярска за шесть лет похитила более 107 миллионов рублей со счетов VIP-вкладчиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.
Злоумышленница использовала свое служебное положение для подделки заявлений, доверенностей и платежных поручений от имени клиентов. Похищенные средства она переводила на подконтрольные счета или обналичивала через кассу, а ее махинации долгое время оставались незамеченными из-за доверия руководства и коллег.
По результатам комплексной судебно-психиатрической экспертизы женщину признали невменяемой. В отношении бывшей сотрудницы финучреждения возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере, жертвами которого стали 11 человек.
Правоохранители также отследили часть похищенных средств и наложили арест на имущество сожителя фигурантки. Следствие полагает, что его активы стоимостью 72,4 миллиона рублей были приобретены именно на деньги, украденные у клиентов банка.
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