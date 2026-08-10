В Красноярске невменяемая сотрудница банка обокрала VIP-клиентов

Бывшая сотрудница одного из банков Красноярска за шесть лет похитила более 107 миллионов рублей со счетов VIP-вкладчиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

Злоумышленница использовала свое служебное положение для подделки заявлений, доверенностей и платежных поручений от имени клиентов. Похищенные средства она переводила на подконтрольные счета или обналичивала через кассу, а ее махинации долгое время оставались незамеченными из-за доверия руководства и коллег.