В НСПК предупредили о проблемах при оплатах картами Visa и Mastercard

В НСПК также сообщили о переходе на российские сертификаты безопасности. В организации отметили, что это распространенная практика среди российских компаний, которая обеспечивает стабильный доступ к сервисам и не влияет на защищенность данных или работу платежных систем.

Несмотря на это, при заходе на сайты компании через иностранные браузеры у некоторых пользователей могут появляться предупреждения о незащищенном подключении. В НСПК объяснили, что это связано исключительно с особенностями работы зарубежных программ и не означает реальной угрозы для безопасности данных клиентов.

В июле Сбербанк заявил о прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa и Mastercard, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

