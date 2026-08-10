В НСПК предупредили о проблемах при оплатах картами Visa и Mastercard

Сложности при оплате покупок в интернете могут возникнуть у держателей карт иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом предупредили в Национальной системе платежных карт (НСПК), передает ТАСС.

Поскольку международные платежные системы покинули российский рынок еще в 2022 году, клиентам рекомендуют заменить их на отечественные аналоги. При этом, карты «Мир» продолжат работать без каких-либо изменений как при офлайн, так и при онлайн-платежах.

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В НСПК также сообщили о переходе на российские сертификаты безопасности. В организации отметили, что это распространенная практика среди российских компаний, которая обеспечивает стабильный доступ к сервисам и не влияет на защищенность данных или работу платежных систем.

Несмотря на это, при заходе на сайты компании через иностранные браузеры у некоторых пользователей могут появляться предупреждения о незащищенном подключении. В НСПК объяснили, что это связано исключительно с особенностями работы зарубежных программ и не означает реальной угрозы для безопасности данных клиентов.

В июле Сбербанк заявил о прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa и Mastercard, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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