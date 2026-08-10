Стоматолог назвал главные ошибки при уходе за имплантами

Недостаточная гигиена полости рта и курение после установки искусственных зубов значительно повышают риск развития периимплантита и последующего отторжения конструкции. Об этом в интервью «Газете.Ru» предупредил стоматолог-имплантолог Илья Бараков.

Специалист выделил пять главных ошибок пациентов. К первой он отнес поверхностную чистку, подчеркнув необходимость тщательного ухода за зоной у десны и межзубными промежутками из-за особенностей кровоснабжения тканей. Второй ошибкой врач назвал игнорирование первых признаков воспаления, таких как кровоточивость, и попытки самолечения вместо своевременного визита в клинику.