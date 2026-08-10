Стоматолог назвал главные ошибки при уходе за имплантами
Недостаточная гигиена полости рта и курение после установки искусственных зубов значительно повышают риск развития периимплантита и последующего отторжения конструкции. Об этом в интервью «Газете.Ru» предупредил стоматолог-имплантолог Илья Бараков.
Специалист выделил пять главных ошибок пациентов. К первой он отнес поверхностную чистку, подчеркнув необходимость тщательного ухода за зоной у десны и межзубными промежутками из-за особенностей кровоснабжения тканей. Второй ошибкой врач назвал игнорирование первых признаков воспаления, таких как кровоточивость, и попытки самолечения вместо своевременного визита в клинику.
Третьей критической ошибкой Бараков считает курение, которое ухудшает микрофлору и замедляет заживление. Кроме того, имплантолог настоятельно не рекомендует пропускать контрольные осмотры и профессиональную гигиену, которые необходимо проходить каждые три-шесть месяцев для предотвращения глубоких инфекций.
Наконец, пятой ошибкой является использование исключительно обычной зубной щетки. Для качественного очищения зоны вокруг импланта врач советует обязательно применять дополнительные инструменты, включая ирригатор, монопучковую щетку и специальные межзубные ершики.
Стоматолог Елизавета Черновол в пресс-центре НСН ранее отметила, что в России нет проблем с производством зубных имплантов, несмотря на сложности с поставками титана.
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