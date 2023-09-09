Аксенов: Еще два украинских дрона сбили на западе Крыма
9 сентября 202320:39
Российские средства ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ на западе Крыма, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Около часа назад российская система ПВО сбила украинский беспилотник в северо-западном районе Крыма.
Ранее российское Минобороны сообщало, что Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru