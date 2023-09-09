Аксенов: Еще два украинских дрона сбили на западе Крыма

Российские средства ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ на западе Крыма, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Российская ПВО сбила два дрона ВСУ в Херсонской области

Он призвал жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Около часа назад российская система ПВО сбила украинский беспилотник в северо-западном районе Крыма.

Ранее российское Минобороны сообщало, что Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОКрымУкраинаВСУБеспилотники

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