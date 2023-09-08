На севере Крыма сбили беспилотник

На севере Крыма сбили беспилотник, сообщил глава региона Аксенов

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиКрым

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