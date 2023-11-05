Минобороны России: при ударе ВСУ в Керчи поврежден корабль
5 ноября 202301:02
Крылатая ракета попала в судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи, сообщает Министерство обороны России.
В результате этого получил повреждения корабль, находившийся на предприятии.
Удар был нанесен 15 крылатыми ракетами, 13 из которых сбили российские средства противовоздушной обороны.
Ранее российские силы нанесли удар по ракетному складу ВСУ в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru