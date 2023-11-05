Минобороны России: при ударе ВСУ в Керчи поврежден корабль

Крылатая ракета попала в судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи, сообщает Министерство обороны России.

Система ПВО сбила ракеты около судостроительного завода в Керчи

В результате этого получил повреждения корабль, находившийся на предприятии.

Удар был нанесен 15 крылатыми ракетами, 13 из которых сбили российские средства противовоздушной обороны.

Ранее российские силы нанесли удар по ракетному складу ВСУ в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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